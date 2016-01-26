​Исландия оказалась самой безбожной страной

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Ни один из молодых исландцев до 34 лет не верит в то, что Землю создал Бог.

Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Gallup International и WI Network of Market Research.

Отмечается, что еще 20 лет назад верующими себя считали почти 90% исландцев, но сегодня их уже менее 50%. И тут в Исландии наблюдается отличная от всего мира тенденция.

"Секуляризация (в Исландии) произошла очень быстро, особенно среди молодых людей", — сказал директор атеистической неправительственной организации исландской этической ассоциация гуманистов Бьярни Йонссон, подчеркнув, что повышение уровня образования и широкий кругозор могут повлиять на изменения очень быстро.

Профессор факультета теологии и религиоведения в университете Исландии Сольвейг Анна Йонасдоттир согласились, что научно-технический прогресс изменил религиозные установки в ее стране. По ее словам, около 40% молодого поколения Исландии до сих пор считают себя христианами, но не верят в креационизм.