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    Боевики ИГ уничтожили древний парфянский город

    Хатра была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" уничтожили древний парфянский город Хатра, находившийся на севере современного Ирака, сообщает Report со ссылкой на Associated Press. 

    Боевики ИГ  разрушили древние статуи и другие предметы культуры, располагавшиеся на территории исторического памятника, с помощью кувалд и огнестрельного оружия, а затем с помощью бульдозеров сравняли остатки древнего города с землей.

    Хатра была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за уникальной архитектуры, включавшей элементы эллинистической и древнеримской традиций.

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