Боевики ИГ уничтожили древний парфянский город

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" уничтожили древний парфянский город Хатра, находившийся на севере современного Ирака, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Боевики ИГ разрушили древние статуи и другие предметы культуры, располагавшиеся на территории исторического памятника, с помощью кувалд и огнестрельного оружия, а затем с помощью бульдозеров сравняли остатки древнего города с землей.

Хатра была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за уникальной архитектуры, включавшей элементы эллинистической и древнеримской традиций.