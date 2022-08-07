"Исламский джихад" подтвердил заключение перемирия с Израилем

Режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта вступит в силу в 23:30, о чем объявит египетский посредник, который ведет переговоры со сторонами.

Режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта вступит в силу в 23:30, о чем объявит египетский посредник, который ведет переговоры со сторонами.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье телеканалу Al Jazeera глава политотдела радикальной группировки "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хинди.

"Это произойдет ближе к полуночи, в 23:30, к этому моменту будут согласованы все детали и прекращение огня вступит в силу", - сказал он. Ранее ожидалось, что перемирие в секторе Газа наступит в 20:00.

По сведениям телеканала, "Исламский джихад" согласился на перемирие в обмен на обещание египетского посредника добиться от Израиля освобождения двух пленных бойцов.