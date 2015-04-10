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    ИГ объявило о расправе над двумя египетскими офицерами

    Дополнительных сведений об этом преступлении ИГ пока не приводится

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) объявила о расправе над двумя офицерами египетской полиции. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил канал Sky News Arabia.

    По его данным, ИГ распространило заявление, в котором говорится об убийстве боевиками экстремистской группировки двух египетских офицеров полиции на Синайском полуострове.

    Каких-либо дополнительных сведений об этом преступлении ИГ пока не приводится.

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