ИГ объявило о расправе над двумя египетскими офицерами

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) объявила о расправе над двумя офицерами египетской полиции. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил канал Sky News Arabia.

По его данным, ИГ распространило заявление, в котором говорится об убийстве боевиками экстремистской группировки двух египетских офицеров полиции на Синайском полуострове.

Каких-либо дополнительных сведений об этом преступлении ИГ пока не приводится.