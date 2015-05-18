Исламисты атакуют окрестности Рамади, где сосредоточена иракская техника и ополчение

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Формирования террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) начали наступление на населенный пункт Эль-Хабания, расположенной поблизости от столицы провинции Анбар - города Рамади. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации канала Sky News Arabia, "отряды боевиков ИГ предприняли наступление на пункт Эль-Хабания, в котором расположена военная база иракских вооруженных сил". Именно сюда по распоряжению министерства обороны Ирака были доставлены 200 танков и БМП для подготовки к операции по освобождению захваченного экстремистами Рамади.

В Эль-Хабанию же в понедельник были стянуты и около 3 тыс. бойцов вооруженного ополчения. Об этом также сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, "по меньшей мере 3 тыс. бойцов, представляющих народное ополчение, прибыли в пригород Рамади для совместного участия с иракской армией в операции по восстановлению контроля над столицей провинции Анбар".

Ранее сообщалось, что министерство обороны Ирака направило 200 танков и БМП для участия в наступлении на Рамади для его освобождению от формирований ИГ. Боевые машины уже находятся на подступах к городу, в населенном пункте Эль-Хабания.