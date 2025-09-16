Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 12:00
    Исхак Дар: Пакистан поддержит создание объединенных сил безопасности арабских стран

    Пакистан располагает "очень крупными" и "эффективными" вооруженными силами, которые доказали свои возможности при ведении обычных боевых действий.

    Как передает Report, об этом заявил представитель МИД Пакистана Исхак Дар в интервью телеканалу Al Jazeera, отвечая на вопрос о возможной позиции Исламабада в случае формирования на Ближнем Востоке объединенной структуры для прекращения израильских действий.

    Дар отметил, что "в отношении Совета безопасности ООН можно было бы наметить соответствующий механизм".

    "Например, они вводили очень серьезные санкции против стран, которые их не слушают. И это серьезный экономический удар, который могут нанести любой стране", – подчеркнул министр.

    По его словам, идея создания объединенных сил безопасности обсуждалась в ходе недавних встреч арабских стран и Лиги арабских государств. Исламабад, как отметил Дар, готов поддержать такую инициативу.

    "Почему бы и нет? Что в этом плохого? Им следует иметь объединенные силы. И, в соответствии со своими возможностями и силой, им следует создать какой-то механизм – не для ведения боевых действий, а в мирных целях: чтобы остановить действия, остановить оккупанта", – заявил глава МИД.

    Комментируя возможное участие Пакистана, он подчеркнул, что страна обладает мощными и эффективно функционирующими вооруженными силами – армией, военно-воздушными силами и военно-морским флотом. Он также напомнил, что Пакистан успешно демонстрировал свои возможности в обычных военных конфликтах.

    При этом Дар особо отметил, что ядерный потенциал страны рассматривается исключительно как средство сдерживания и не предназначен для применения.

    "Очевидно, что Пакистан, как член исламской уммы, выполнит свой долг", – добавил министр.

    Пакистан Исхак Дар Израиль силы безопасности арабо-исламский саммит
    Pakistan ərəb ölkələrinin birləşmiş təhlükəsizlik qüvvələrinin yaradılmasını dəstəkləyəcək
    Ishaq Dar: Pakistan to support joint Arab security forces

