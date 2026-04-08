Исхак Дар и Бадр Абдель Ати обсудили снижение напряженности на Ближнем Востоке

Заместитель премьер-министра Пакистана и министр иностранных дел Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдель Ати, в ходе которого стороны обсудили снижение напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Пакистана в социальной сети X.

"Мухаммад Исхак Дар проинформировал о текущем состоянии продолжающихся усилий Пакистана, направленных на продвижение диалога и дипломатических контактов в целях укрепления мира и стабильности", - говорится в заявлении МИД Пакистана.