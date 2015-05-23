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    ​Ирландия легализовала однополые браки

    За данное решение проголосовали 62% населения

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сторонники легализации однополых браков одержали убедительную победу на конституционном референдуме в Ирландии, который прошел в республике в пятницу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно обнародованным в субботу официальным данным, за данное решение проголосовали 62% населения. Явка составила 60%.

    Таким образом, Ирландия официально стала первой страной, где гей-браки легализованы путем всеобщего голосования. До этого в ЕС подобные решения в основном принимались на уровне национальных парламентов.

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