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    Иркутская область РФ перешла в режим повышенной готовности из-за медведей

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 15:20
    Иркутская область РФ перешла в режим повышенной готовности из-за медведей

    На всей территории Иркутской области России объявлен режим повышенной готовности в связи с резким увеличением числа случаев появления медведей вблизи людей.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    По его словам, соответствующий указ вступил в силу на фоне участившихся фактов выхода бурых медведей за пределы естественной среды обитания. Хищники стали регулярно появляться вблизи населенных пунктов, на автомобильных дорогах, а также непосредственно у жилых домов.

    Кобзев отметил, что с начала периода активности медведей от жителей Иркутской области поступило более 1,5 тыс. сообщений о появлении хищников. Только за последние сутки зарегистрировано 56 таких случаев.

    "За прошедшие сутки добыто 11 медведей: пять - в Братском районе, по две особи - в Нижнеудинском, Киренском и Слюдянском районах. Всего в 2026 году добыт 191 медведь", - сообщил губернатор.

    Он рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов, а также исключить выпас сельскохозяйственных животных на территориях охотничьих угодий.

    Медведь Иркутская область Российская Федерация (РФ)
    Rusiyanın İrkutsk vilayəti ayılara görə yüksək hazırlıq rejiminə keçib

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