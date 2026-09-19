Иркутская область РФ перешла в режим повышенной готовности из-за медведей

На всей территории Иркутской области России объявлен режим повышенной готовности в связи с резким увеличением числа случаев появления медведей вблизи людей.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, соответствующий указ вступил в силу на фоне участившихся фактов выхода бурых медведей за пределы естественной среды обитания. Хищники стали регулярно появляться вблизи населенных пунктов, на автомобильных дорогах, а также непосредственно у жилых домов.

Кобзев отметил, что с начала периода активности медведей от жителей Иркутской области поступило более 1,5 тыс. сообщений о появлении хищников. Только за последние сутки зарегистрировано 56 таких случаев.

"За прошедшие сутки добыто 11 медведей: пять - в Братском районе, по две особи - в Нижнеудинском, Киренском и Слюдянском районах. Всего в 2026 году добыт 191 медведь", - сообщил губернатор.

Он рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов, а также исключить выпас сельскохозяйственных животных на территориях охотничьих угодий.