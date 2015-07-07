Иранский генерал: США останутся нашим врагом, несмотря ни на что

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Иран должен сохранить скептическое отношение к США, какими бы ни оказались результаты переговоров по иранской ядерной программе, считает генерал- майор сухопутных войск Ирана Ахмад Раза Пурдастан, информирует Report nсо ссылкой на РИА "Новости".

"США могут прийти к какому-то результату в рамках работы "шестерки" международных посредников, но мы никогда не должны менять наше отношение к врагу на позитивное", - прокомментировал ситуацию иранский военный.

Непростые отношения у США с Ираном складываются не только по политическим причинам, не последнюю роль здесь играют и ценности, считает иранский военный. "Мы враждуем с США из-за принципов, потому что выступаем за свободу народов, а США стремятся лишь их эксплуатировать и надевать на них цепи", - считает генерал-майор.