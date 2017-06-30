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    Иранские СМИ опубликовали фото, якобы подтверждающие гибель главаря ИГИЛ - ФОТО

    Официального подтверждения этой информации нет© IRIB

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Иранское телевидение распространило снимки, которые могут быть подтверждением гибели главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, всего на сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB появилось четыре фотографии — два прижизненных снимка террориста и два фото тела мужчины, похожего на него.

    Официального подтверждения этой информации нет.

    В Минобороны России ранее сообщили, что главарь боевиков мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил России 28 мая в южном предместье Ракки. В Пентагоне заявили, что не располагают подтверждением этих данных.

    Представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в спецназе Корпуса стражей исламской революции ранее днем 29 июня утверждал, что у него нет сомнений в том, что террорист аль-Багдади мертв.

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