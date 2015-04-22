Иранские корабли "Альборс" и "Бушер" вошли в Аденский залив

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ 34-я флотилия ВМС Ирана в составе эсминца "Альборс" и вертолетоносца "Бушер" вошла в среду в Аденский залив, сменив там 33-ю флотилию, находившуюся в морском походе в течение 77 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Фарс.

"Присутствие кораблей флотилии иранских ВМС в международных водах, в том числе в Аденском заливе, осуществляется в целях обеспечения безопасности торговых судов и нефтяных танкеров и для борьбы с пиратством", - приводит в этой связи агентство слова командующего ВМС ИРИ контр-адмирала Хабиболла Сайари.

При этом, отвечая на вопрос о возможном развертывании военных кораблей вблизи Йемена, Сайари ответил, что в этом нет необходимости. "У нас нет таких планов. И мы надеемся, что безопасность в Аденском заливе будет обеспечена с помощью международных сил", - отметил контр-адмирал.

По данным Фарс, 34-я флотилия проведет в Аденском заливе и Красном море около трех месяцев.

Report отмечает, что иранский флот осуществляет патрулирование гражданских судов в этом регионе с ноября 2008 года в соответствии с решением Совета Безопасности ООН позволяющим сопровождать гражданские суда в Аденском заливе и прибрежных водах Сомали.