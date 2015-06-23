Иранская полиция конфисковала свыше 12 тонн наркотиков

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Свыше 12 тонн наркотиков конфисковала полиция в результате проведенных в Иране спецопераций.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил агентству ИРНА командующий подразделениями пограничной полиции провинции Систан и Белуджистан, генерал Рахамбахш Хабиби.

Второй провинцией, где были осуществлены рейды, стала Захедан.

"Нашим подразделениям за первые три месяца текущего года (начался 21 марта) удалось захватить рекордное количество готовых наркотиков и наркотического сырья", - проинформировал Хабиби. - При этом мы смогли задержать с поличным 45 наркодельцов. В перестрелках с силами полиции были уничтожены шесть контрабандистов".

Он отметил, что сейчас "значительно разнообразился перечень наркотических средств, которые дельцы пытаются переправлять через границу". "Если раньше основной объем составлял опиум-сырец, то сейчас мы постоянно перехватываем высококачественный героин, морфины, гашиш, опиаты и даже такую наркотическую "экзотику" как крэк. Все это свидетельствует не только об увеличении объемов поставок смертоносного зелья из Афганистана, но и о расширении его ассортимента", - подчеркнул генерал.

Протяженность общей границы Ирана с Афганистаном составляет порядка 900 км. Как отмечает ИРНА, наркодельцы пытаются переправлять товар через иранскую территорию в страны Персидского залива и Западной Европы.

Согласно данным, которые привел на встрече с журналистами министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли, только за прошлый год правоохранительные органы изъяли 573 тонны различных наркотических веществ. При этом в полицейских операциях за 34 года борьбы с наркоторговцами погибли более 4 тыс. стражей порядка.