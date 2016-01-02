Иран заявил протест Саудовской Аравии в связи с казнью шиитского проповедника

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Иран вызвал поверенного в делах Саудовской Аравии в Тегеране после казни влиятельного саудовского проповедника, аятоллы Нимра ан-Нимра. Об этом сообщает агентство Reuters, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

По его информации, поверенному в делах был заявлен официальный протест. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, обвиненных в терроризме, том числе одного из ведущих шиитских богословов Саудовской Аравии Нимра ан-Нимра, который был активным участником движения за предоставление больших свобод подданным королевства, за конституционные реформы, а также против притеснения религиозных меньшинств.

Суд назначил ему в наказание смертную казнь еще в октябре 2014 года. Ан-Нимра арестовали 8 июля 2012 года по обвинению в подстрекательстве к массовым акциям протеста и беспорядкам. В Восточной провинции королевства, где проживает много мусульман-шиитов, этот арест стал причиной манифестаций, которые нередко перерастали в столкновения с сотрудниками правопорядка. В частности, на следующий день после задержания в результате стычек погибли два человека.