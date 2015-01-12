Иран в Женеве постарается ускорить переговоры с США по ИЯП

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что иранская делегация в Женеве будет стремиться ускорить переговоры по иранской ядерной программе.

"Наши переговоры с представителями США в среду будут касаться только вопросов, связанных с обсуждением ядерной программы. Мы постараемся найти способ ускорить переговоры и идти вперед", - цитирует министра агентство Mehr News.

Данное заявление было сделано на совместной пресс-конференции с кипрским коллегой, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Иранская и американская делегация проведут двусторонние встречи 15-17 января, а 18 января состоится пленарная встреча в формате "шестерки" и Ирана в Женеве.

В ноябре 2013 года в Женеве "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия) и Иран договорились подготовить соглашение, которое гарантирует исключительно мирный характер ядерной программы Тегерана в обмен на полное снятие санкций. Спустя год такое соглашение не было выработано в срок — к 24 ноября, существует лишь "промежуточный план действий". Стороны продлили переговоры до конца июня.