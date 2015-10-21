Иран увеличил число своих военных советников в Сирии, сообщил замглавы МИД

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Иран увеличил число своих военных советников в Сирии. Об этом сообщил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, находящийся с визитом в Лондоне, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Увеличение числа иранских военных советников в Сирии направлено на установление стабильности в этой стране, и находятся они там для помощи в осуществлении антитеррористической кампании на основе официальной просьбы со стороны Дамаска, - приводит агентство IRNA выдержки из интервью Абдоллахиана британскому телеканалу Channel 4. "В Сирии нет регулярных иранских вооруженных сил, но наши военные советники оказывают помощь центральному правительству этой страны", - добавил замглавы иранского МИД. "Эти люди имеют необходимый опыт и знания для содействия проведению военной кампании по борьбе с терроризмом", - отметил иранский дипломат.

На вопрос, считает ли Иран себя стратегическим союзником России или лишь частью коалиции с Россией на время кампании в Сирии, Абдоллахиан ответил: "У нас стратегические отношения с Москвой. И связи Ирана с Россией за весь период после исламской революции (1979) никогда не носили временного характера и не ограничивались каким-то определенным периодом", - подчеркнул замглавы МИД ИРИ.