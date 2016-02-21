​Иран усиливает контроль на границах из-за выборов в парламент

Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ Пограничные силы Ирана усиливают контроль над государственным границами в связи с предстоящими выборами в парламент.

Как передает Report, об этом заявил в воскресение командующий пограничными войсками ИРИ Касем Резаи.

"В преддверии выборов мы усилим пограничный контроль, увеличив количество специалистов и открыв новый специальный штаб в командовании погранвойсками. С этой целью с 20 февраля начал свою работу специальный штаб "Мекдад", который будет действовать до окончания выборов", — цитирует Резаи агентство ISNA.

Выборы в парламент Ирана назначены на 26 февраля 2016 года. В этот же день назначены выборы в Совет экспертов ИРИ.