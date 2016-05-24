​Иран разрешит паломничество в Мекку, если Саудовская Аравия выполнит условия

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Иранские граждане смогут совершить паломничество в Мекку (хадж) в случае, если Саудовская Аравия согласится на выполнение требований Ирана, обсуждение которых начнется в четверг.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник глава Организации хаджа и паломничества Ирана Саид Оухади.

Ранее Эр-Рияд не согласился с предложениями Тегерана по организации паломничества для иранцев, которые, в частности, касались повышения мер безопасности с учетом трагедии во время прошлогоднего хаджа, когда в результате давки в долине Мина в числе других паломников погибли 464 иранца.

Вопрос о визах на данный момент стороны исчерпали, отметил Оухади.

Иран направит в Саудовскую Аравию делегацию из шести человек, которая вновь постарается решить проблемы касательно паломничества. Встреча между иранскими представителями и саудовской стороной должна пройти в среду в Джидде. Встреча откроет "второй раунд" переговоров между Эр-Риядом и Тегераном, отметил Оухади.