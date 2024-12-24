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Иран приостановил все авиарейсы в Сирию до 22 января

Иран приостановил все авиарейсы в Сирию до 22 января Иранские компании отменили все авиарейсы в Сирию до 22 января ввиду отсутствия договоренности по их выполнению с новыми властями в Дамаске.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 11:58
Иран приостановил все авиарейсы в Сирию до 22 января

Иранские компании отменили все авиарейсы в Сирию до 22 января ввиду отсутствия договоренности по их выполнению с новыми властями в Дамаске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Хосейн Пурфарзане.

"В настоящее время полеты в Сирию запрещены до 22 января <...>, но в отношении Ливана никаких ограничений нет", - сказал он.

Глава организации добавил, что для возобновления авиасообщения необходимо получить разрешения со стороны страны назначения.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и с Египтом.

"Власти двух стран должны прийти к единому решению, чтобы мы могли осуществлять рейсы из Ирана в Египет и обратно", - добавил Пурфарзане.

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Версия на английском языке Iran suspends all flights to Syria until January 22

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