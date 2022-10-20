Иран отверг обвинения в передаче РФ беспилотников для использования в Украине

Иран категорически отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования в войне на территории Украины.
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"Иран категорически отверг безосновательные и ничем не подкрепленные обвинения в том, что Иран передал беспилотники для использования в конфликте в Украине", - сказал он.
"Более того, Иран глубоко убежден, что ничто из его оружейного экспорта, в том числе поставки беспилотников любой стране, не подпадают под действия соответствующих положений резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (по условиям иранской ядерной сделки - ред.)", - добавил он.