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Иран отверг обвинения в передаче РФ беспилотников для использования в Украине

Иран отверг обвинения в передаче РФ беспилотников для использования в Украине Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в рамках визита в Турцию обсудила с местными должностными лицами антироссийские санкции Запада.
Другие страны
20 октября 2022 г. 04:52
Иран отверг обвинения в передаче РФ беспилотников для использования в Украине

Иран категорически отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования в войне на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани после закрытого заседания Совета Безопасности по данному вопросу.

"Иран категорически отверг безосновательные и ничем не подкрепленные обвинения в том, что Иран передал беспилотники для использования в конфликте в Украине", - сказал он.

"Более того, Иран глубоко убежден, что ничто из его оружейного экспорта, в том числе поставки беспилотников любой стране, не подпадают под действия соответствующих положений резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (по условиям иранской ядерной сделки - ред.)", - добавил он.

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