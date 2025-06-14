Иран отменил переговоры с США по ядерной сделке, назначенные на воскресенье

Иран отменил переговоры с США ядерной следке, которые должны были пройти в воскресенье

Иран считает бессмысленными переговоры с США до тех пор, пока продолжается агрессия со стороны Израиля.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Ирана Исмаила Багаи.

По его словам, на данный момент главной задачей остается противодействие Израилю.



"США, несмотря на все заявления о диалоге и дипломатии, поддержали агрессию Израиля, нацеленную в том числе на гражданские ядерные объекты Ирана. Очевидно, что в таких обстоятельствах и до тех пор, пока агрессия сионистского режима против иранского народа не прекратится, бессмысленно вести диалог", - приводит слова Багаи иранское внешнеполитическое ведомство.