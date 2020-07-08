Иран отказался от предложения Украины обсудить выплаты за сбитый Boeing

Тегеран отказался от предложения Киева начать переговоры о выплате компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины"

Тегеран отказался от предложения Киева начать переговоры о выплате компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в интервью украинскому ВВС.

"Мы получили сообщение из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", — сказал он.

Енин считает, что все зависит от воли Ирана, пока Украина не намерена решать вопрос через международный суд ООН.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы ПВО.