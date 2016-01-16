Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Иран освободил четырех заключенных с двойным гражданством, сообщил в субботу тегеранский суд, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"На основе положений Высшего совета национальной безопасности в интересах всего политического порядка страны четверо иранских заключенных были освобождены в субботу в рамках обмена заключенными, имеющими двойное гражданство", — приводит заявление тегеранского суда агентство Fars.