Иран осудил удары армии Израиля на флотилию "Сумуд"
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 14:25
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи резко осудил атаку Израиля на гуманитарную флотилию "Сумуд".
Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Ирана в соцсети "Х".
"Представитель МИД высоко оценил гуманитарные усилия активистов и общественных организаций из разных стран в поддержку палестинского народа и их попытки нарушить незаконную блокаду сектора Газа", - сообщает ведомство.
Багаи охарактеризовал нападение на флотилию как грубое нарушение международных норм и террористический акт. Он также подчеркнул юридическую, моральную и гуманитарную ответственность всех государств остановить конфликт и привлечь виновных к ответственности.
Последние новости
14:35
В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атакеДругие страны
14:33
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе и "Маршрут Трампа"Другие страны
14:28
Вице-президент: Для АБР цифровая инфраструктура станет важным направлением поддержки Азербайджана - ИНТЕРВЬЮФинансы
14:25
Иран осудил удары армии Израиля на флотилию "Сумуд"Другие страны
14:24
Азербайджан и IRENA обсудили развитие двустороннего сотрудничестваЭнергетика
14:23
Стармер возвращается в Великобританию из-за теракта в МанчестереДругие страны
14:21
Четыре человека ранены при нападении на синагогу в МанчестереДругие страны
14:18
Во Франции активисты заблокировали дорогу к нефтебазе ЛонгвикДругие страны
14:04