Иран осудил удары армии Израиля на флотилию "Сумуд"

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи резко осудил атаку Израиля на гуманитарную флотилию "Сумуд".

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Ирана в соцсети "Х".

"Представитель МИД высоко оценил гуманитарные усилия активистов и общественных организаций из разных стран в поддержку палестинского народа и их попытки нарушить незаконную блокаду сектора Газа", - сообщает ведомство.

Багаи охарактеризовал нападение на флотилию как грубое нарушение международных норм и террористический акт. Он также подчеркнул юридическую, моральную и гуманитарную ответственность всех государств остановить конфликт и привлечь виновных к ответственности.