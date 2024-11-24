Иран объявил о введении в строй передовых центрифуг для обогащения урана

Иран ввел в действие новые передовые центрифуги для обогащения урана.

Иран ввел в действие новые передовые центрифуги для обогащения урана.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Press TV, об этом сообщил председатель меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, этот шаг власти Ирана приняли в ответ на недавнее принятие антииранской резолюции на встрече Совета управляющих МАГАТЭ.

"Ответ Ирана основан на принципе взаимности, поскольку Совет управляющих МАГАТЭ использовали в неправедных политических целях", - сказал он.

Галибаф назвал подход Великобритании, Германии, США и Франции политизированным и разрушительным.

Напомним, что Совет управляющих МАГАТЭ ранее на этой неделе принял резолюцию , осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме.

Отмечается, что МАГАТЭ призвало Иран предоставить технически достоверные объяснения присутствия частиц переработанного урана на объектах Варамин и Туркузабад близ Тегерана. Кроме того, в резолюции содержится призыв к Ирану проинформировать наблюдательный орган ООН о текущем местонахождении этого ядерного материала и предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем иранским ядерным объектам.

Резолюция также требует от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси представить обновленную оценку ядерной программы Ирана не позднее весны 2025 года.