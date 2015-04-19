​Иран обвинил США в поставках оружия ИГИЛ

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Хасан Фирузабади заявил, что США обеспечивают террористов "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) оружием, деньгами и продуктами, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили донесение, что американские самолеты совершают посадки и взлетают из аэропортов, находящихся под контролем ИГИЛ. Соединенным Штатам не стоило бы поставлять оружие, деньги и продукты группировке ИГИЛ, а затем извиняться за то, что они якобы сделали это по ошибке. Американцы на словах утверждают, что они хотят противостоять "ИГИЛ", а на деле мы видим другое - они ведут наблюдение ", - утверждает генерал.

По его словам, "уже в ближайшее время жестокая волна терроризма захлестнет и США, и Европу".

"И мы надеемся, что американское и британское правительство будут бороться против "ИГИЛ", хотя бы ради собственных народов", - отметил в интервью местным СМИ начальник штаба вооруженных сил Ирана.