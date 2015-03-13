Иран не может получить 7,8 млрд. долларов от продажи нефти из-за санкций Запада

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Иранские власти не могут получить 7,8 миллиардов долларов доходов от продажи нефти за несколько последних месяцев из-за санкций Запада. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил представитель правительства Мохаммад Нобахт.

"Санкции США и Европы препятствуют перечислению денег через международные банки Исламской Республике Иран", - цитирует Нобахта телеканал PressTV. Санкции подразумевают отсутствие доступа иранских банков к мировой финансовой системе.

Основные покупатели иранской нефти - КНР, Индия, Япония, ЮАР и Турция, отметил Нобахт. По его данным, прибыль от продажи нефти за 12 месяцев составила 52,8 миллиардов долларов.