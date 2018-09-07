Иран назвал сожжение протестующими консульства в Басре актом вандализма и жестокости

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Иран считает актом вандализма и безнравственности сожжение протестующими консульства Исламской Республики в южноиракском городе Басра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал Al Sumaria.

"Здание диппредставительства полностью сожжено, - говорится в обнародованном заявлении консульства. - Считаем произошедшее жестоким и безнравственным актом вандализма". По словам дипломатов, они всегда работали в интересах иракских граждан, "оказывая им услуги и предоставляя визы". По данным телеканала Al Jazeera, зданию, которое частично обрушилось, нанесен серьезный материальный ущерб.