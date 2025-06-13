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В Иране назначили новых глав Генштаба и КСИР

В Иране назначили новых глав Генштаба и КСИР Иран назначил новых глав Генштаба и Корпуса стражи исламской революции.
Другие страны
13 июня 2025 г. 13:03
В Иране назначили новых глав Генштаба и КСИР

В Иране назначили новых глав Генштаба ВС и Корпуса стражи исламской революции (КСИР).

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что Абдулрахим Мусави назначен начальником генштаба Ирана вместо погибшего Мохаммада Багери, а Мохаммад Пакпур - командующим КСИР вместо погибшего Хоссейна Салами.

Ранее сообщалось о том, что в результате израильских авиаударов по Ирану погибли начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Мохаммад Багери и командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами.

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию "Rising Lion" против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

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