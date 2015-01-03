Иран и США предварительно согласовали отправку ядерных материалов в РФ

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Иран и США достигли предварительной договоренности о возможности отправки в Россию значительной части материалов, которые Тегеран может использовать для создания ядерного оружия, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Как заявили агентству неназванные источники, в ходе декабрьских переговоров по иранской ядерной программе "шестерка" международных посредников и Тегеран впервые смогли составить документ, в котором в общих чертах говорится о различных подходах к решению оставшихся разногласий и о том, в каких областях стороны могу достичь согласия. По их словам, ранее стороны не могли договориться о создании такого "списка дел".

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров, сообщила, что Тегеран может направить часть своих запасов урана на переработку в Россию в случае достижения соглашения с представителями "шестерки".

В свою очередь МИД Ирана заявил, что не подтверждает информацию американских СМИ и назвал их политически мотивированными спекуляциям, призванными повлиять на климат переговоров Ирана и "шестерки".