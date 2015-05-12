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    Иран и "шестерка" приступили в Вене к переговорам по ядерной программе

    Планируется, что переговоры в Вене продлятся до пятницы

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Эксперты Ирана и стран "шестерки" начали в Вене очередной раунд переговоров, нацеленных на выработку итогового соглашения по иранской ядерной программе к концу июня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, консультации начались со встречи заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и замглавы европейской дипломатии Хельги Шмид.

    Как заявил по прибытию в Вену Аракчи, Тегеран рассчитывает, что у сторон есть шанс согласовать итоговый документ раньше намеченной даты - 30 июня 2015 года. По его словам, черновик соглашения практически полностью проработан, но разногласия остаются "по одной части". "Есть еще много нерешенных вопросов и разногласий между сторонами. Участники переговоров стараются согласовать единый текст будущего соглашения, - отметил Аракчи, - Мы считаем, что можем сделать это еще до окончания срока".

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