    Иран считает гендиректора МАГАТЭ "главной проблемой" для сотрудничества

    • 01 сентября, 2025
    • 14:14
    Иран считает гендиректора МАГАТЭ главной проблемой для сотрудничества

    Представители МИД Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведут очередной раунд переговоров по вопросу возобновления сотрудничества.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил глава Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммад Эслами.

    Он заявил, что главным проблемой в налаживании сотрудничества с МАГАТЭ остается генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    "На данный момент состоялись две встречи между представителями МИД и агентства, также запланирована третья встреча. Наша главная претензия к агентству заключается в том, что его система управления находится под влиянием гегемонистского порядка, а главная проблема состоит в личности генерального директора", - высказался Эслами. 

