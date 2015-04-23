Иран будет добиваться от США разъяснений будущей процедуры снятия санкций

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Иранская сторона попросит членов американской делегации в ходе очередного раунда переговоров в Вене прояснить все аспекты будущей отмены ограничительных мер, действующих в отношении Тегерана, сообщает иранское агентство "Мехр" со ссылкой на замглаву МИД Ирана Аббаса Аракчи.

"Когда мы вернемся к переговорам на этой неделе, мы будем добиваться от представителей США объяснений и большей ясности относительно всех аспектов снятия санкций", - сказал он.

По словам Аракчи, США являются участником переговоров "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс ФРГ) с Ираном, и власти этой страны будут нести ответственность за выполнение своих обязательств, в частности, в отношении санкций.

"Исламская Республика Иран будет участвовать в переговорах решительно и добросовестно, и мы убеждены в том, что благодаря политической воле и благоразумию партнеров по переговорам выгодное для всех окончательное соглашение будет в пределах досягаемости", - добавил он.

Заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид и Аракчи приступили в среду к переговорам в Вене по ядерной программе Тегерана. Встреча продлится до четверга. За ней последует пленарное заседание всего формата E3/EU + 3 и Ирана, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщалось, "шестерка" и Иран 2 апреля в Лозанне заключили рамочное соглашение. В частности, они договорились, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение десяти лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все программы по обогащению урана под международный контроль на 25 лет.

Подготовку всеобъемлющего соглашения планируется завершить к 30 июня.