​Иракский Курдистан проведет референдум о независимости

Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ Иракский Курдистан намерен провести референдум о независимости.

Как передает Report, об этом заявил руководитель совета национальной безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани в своей статье, которая была опубликована в The Washington Post.

По словам Барзани, «данный эксперимент можно считать неудачным».

Он заявил, что Ираг является несостоявшимся государством, а действия курдов способствуют постоянному конфликту. Кроме того, он обвинил власти страны в неспособности защитить своих граждан.

Иракский Курдистан — курдское государственное образование в составе Ирака. По новой конституции Ирака имеет статус широкой автономии.