 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Иракский Курдистан проведет референдум о независимости

    Барзани обвинил власти страны в неспособности защитить своих граждан

    Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ Иракский Курдистан намерен провести референдум о независимости.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель совета национальной безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани в своей статье, которая была опубликована в The Washington Post.

    По словам Барзани, «данный эксперимент можно считать неудачным».

    Он заявил, что Ираг является несостоявшимся государством, а действия курдов способствуют постоянному конфликту. Кроме того, он обвинил власти страны в неспособности защитить своих граждан.

    Иракский Курдистан — курдское государственное образование в составе Ирака. По новой конституции Ирака имеет статус широкой автономии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi