Иракский Курдистан планирует поставки газа в Турцию к концу 2016 года

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Власти курдской автономии на севере Ирака планируют начать поставлять природный газ в Турцию к концу 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил иракскому телеканалу Alsumaria экономический советник в региональном правительстве Курдистана Бевар Ханси.

"Правительство региона Курдистан планирует поставлять природный газ в Турцию к концу 2016 года. Регион ежедневно будет экспортировать по 10 миллиардов кубометров газа в Европу через Турцию, а к началу 2020 года есть возможность повысить объемы производства до 20 миллиардов кубометров", - заявил он каналу.

По его словам, сейчас в регионе запасы разведанного газа составляют порядка 45 миллиардов кубометров, но, по оценкам правительства региона, предполагаемый объем всех запасов может достигать 5,7 триллиона кубометров.

Советник сообщил каналу, что власти также планируют проложить газопровод в Азию через территорию Ирана. Среди других проектов Ханси отметил строительство трех новых нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения потребностей региона и всего Ирака в топливе.