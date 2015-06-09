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    Иракские войска прорвались к окруженному заводу в Байджи

    Окруженные солдаты оборонялись в течение нескольких недель

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Иракские правительственные войска и союзные им вооруженные формирования добились значительного прогресса в противостоянии боевикам "Исламского государства" в районе крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия неподалеку от Байджи, сообщает американское министерство обороны.

    По словам пресс-секретаря Пентагона, иракские правительственные войска вошли в центр города, прорвав кольцо окружения вокруг нефтяного завода, в котором оборонялась группа солдат, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Они находились в окружении в течение нескольких недель. Их снабжение осуществлялось по воздуху.

    При этом, по словам американского военного, об освобождении Байджи говорить пока рано.

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