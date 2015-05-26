Иракские войска начали наступление на город Рамади

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Власти Ирака объявили о начале наступления на позиции боевиков "Исламского государства" в провинции Анбар на западе страны.

По данным корреспондента Би-би-си, правительственные войска пытаются войти в пригороды Рамади – города, ранее захваченного исламистами.

Ключевую роль на этом участке фронта, как отмечается, играют ополченцы, которых поддерживает Иран.

Иракские правительственные войска оставили город Рамади 17 мая, и после многих дней интенсивных боев столица самой большой иракской провинции, находящаяся всего в 110 километрах от Багдада, оказалась под контролем "Исламского государства".