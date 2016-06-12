​Иракские военные взяли под контроль деревню в окрестностях Мосула

Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Иракские военные продвинулись в окрестностях Мосула, захваченного группировкой ИГИЛ, и взяли под контроль одну из деревень к югу от города.

Как передает Report, об этом сообщает иракское агентство Al Mada со ссылкой на военный источник.

Армия Ирака продолжает действия против ИГИЛ в северной провинции Найнава, центром которой является Мосул. С воздуха военных поддерживает международная коалиция во главе с США.

"Удалось освободить от ИГИЛ деревню Хараиб Джабер в районе Кайяра (60 километров от Мосула — ред.), убиты 25 террористов и уничтожены четыре заминированных машины", — сказал источник в командовании операцией.

Второй по величине город Ирака Мосул находится под контролем боевиков ИГ с лета 2014 года.