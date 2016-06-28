Иракские военные освободили от боевиков ИГ два района в провинции Анбар

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Командование совместных операций иракской армии в провинции Анбар объявило об освобождении районов Аль-Халабса и Альбу Альуан от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении командования.

"Силам безопасности удалось освободить два района Аль-Халабса и Альбу Альуан и продвинуться к западному берегу реки Евфрат", - говорится в заявлении командования.

Как сообщается в заявлении, силы армии подошли к старому и новому мостам освобожденной Эль-Фаллуджи, террористы в свою очередь, понесли значительные потери в живой силе и технике.