Иракские военные освободили центр города Байджи от ИГ

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Иракская армия и ополчение полностью освободили от боевиков группировки "Исламское государство" центральные районы города Байджи на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сайту Sputnik на арабском языке представитель ополчения Карим ан-Нури.

По его словам, бойцы зачистили территорию и обезвредили все взрывные устройства, оставленные террористами. Ранее сообщалось, что военные изгнали террористов из ряда других районов города, в том числе Ас-Сайния, а также взяли под контроль территорию нефтеперерабатывающего завода.

На другом фронте, в Эр-Рамади армия развила успех на севере города, где ранее был освобожден район Албу Риша, и очистила от боевиков еще два - Албу Джалиб и Занкура. Об этом сайту Sputnik сообщил мэр Эр-Рамади Далаф аль-Кубейси.

Иракские военные продолжают масштабные военные операции против ИГ в ряде районов страны, в том числе в провинции Салах-эд-Дин на севере страны и Анбар на западе.