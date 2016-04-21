​Иракские силы безопасности освободили город Хит

Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ Иракские силы безопасности освободили от террористической группировки ИГИЛ город Хит в провинции Анбар.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам в четверг представитель Пентагона полковник Стив Уоррен.

"На прошлой неделе в долине реки Евфрат иракские силы безопасности вырвали Хит из рук ИГИЛ и вернули его иракскому народу. Хит освобожден", — заявил Уоррен.

По его словам, иракская армия, антитеррористическая служба страны и местное суннитское ополчение работали в хорошей координации. Кроме того, за прошедшую неделю иракским силам удалось отбить несколько серьезных атак в долине реки Тигр, уточнил Уоррен.

Город Хит с более чем стотысячным населением был захвачен ИГИЛ в результате недельных боев в октябре 2014 года. С тех пор город находился под контролем террористов. По словам представителя Пентагона, город имеет стратегическое значение.