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Иракские силовики задержали одного из главарей ИГ

Иракские силовики задержали одного из главарей ИГ
Иракское управление по борьбе с терроризмом заявило о задержании одного из главарей террористической группировки ИГ в городе Фаллуджа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.Управление сообщило в Twitter, что оно задержало одного из главарей ИГ, "отвечающего за внутреннюю безопасность" группировки в Фаллудже в рамках продолжения преследования террористических ячеек.

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