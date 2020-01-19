Иракские силовики задержали одного из главарей ИГ

Иракские силовики задержали одного из главарей ИГ

19 января, 2020 14:11

https://report.az/storage/news/18ae92cad0aeca98b323c371a2b8ea83/7989a7b4-bbfa-42f1-89df-9784d051b878_292.jpg Иракское управление по борьбе с терроризмом заявило о задержании одного из главарей террористической группировки ИГ в городе Фаллуджа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.Управление сообщило в Twitter , что оно задержало одного из главарей ИГ, "отвечающего за внутреннюю безопасность" группировки в Фаллудже в рамках продолжения преследования террористических ячеек. جهاز مكافحة الارهاب و استمرارا لملاحقة الشبكات الارهابية يلقي القبض على المسؤول الامني لقاطع الفلوجة ....#سنبقى_منتصرين pic.twitter.com/31MkHr2z3c — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) 19 января 2020 г.

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