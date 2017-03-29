В Мосуле ликвидирован "министр здравоохранения" ИГ

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Иракские силовики уничтожили "министра здравоохранения" террористической группировки ИГ во время боев в Мосуле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в среду заявил командующий федеральной полицией Ирака Раед Шакер.

По словам Шакера, цитируемого в заявлении силового ведомства, чиновника террористов звали Сайдулла Абу Шуайб. Ликвидирован он был в своем автомобиле вместе с сопровождавшими его лицами возле республиканской больницы в "старом квартале" Мосула.