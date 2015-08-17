 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Иракская армия уничтожила до 165 боевиков ИГИЛ

    В ходе авиаударов уничтожены 45 боевиков и их военная техника

    Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ В результате авианалетов иракских ВВС и наземной военной операции выведены из строя несколько БТР и пусковых ракетных установок, а также уничтожены до 165 боевиков террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, самолеты иракских ВВС и международной коалиции, возглавляемой США, провели 43 атаки на позиции террористов, главным образом на подступах к городу Рамади, где идут ожесточенные бои.

    В ходе авианалетов убито 45 экстремистов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi