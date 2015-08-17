​Иракская армия уничтожила до 165 боевиков ИГИЛ

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ В результате авианалетов иракских ВВС и наземной военной операции выведены из строя несколько БТР и пусковых ракетных установок, а также уничтожены до 165 боевиков террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, самолеты иракских ВВС и международной коалиции, возглавляемой США, провели 43 атаки на позиции террористов, главным образом на подступах к городу Рамади, где идут ожесточенные бои.

В ходе авианалетов убито 45 экстремистов.