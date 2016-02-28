​Иракская армия предотвратила атаку ИГИЛ на западе Багдада

Баку. 28 Февраля. REPORT.AZ/ Отряды иракской армии сорвали попытку боевиков террористической группировки ИГИЛ атаковать несколько населенных пунктов на западе столицы страны - Багдада.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщили в штабе столичного военного округа.

"Иракская армия предотвратила атаку формирований исламистов близ населенных пунктов Эль-Абади и Эль-Хайтавейн западнее столицы страны. В ходе операции были уничтожены несколько боевиков ИГИЛ, в том числе два террориста-смертника, которые уже были снаряжены для совершения актов самоподрыва", - говорится в заявлении командования округа.