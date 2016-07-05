Иракская армия освободила от боевиков ИГ район Зангура в провинции Анбар

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Иракские военнослужащие полностью освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" район Зангура севернее города Эр-Рамади в провинции Анбар.
Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Ранее командующий операциями в провинции Анбар Исмаил аль-Махляуи сообщал, что иракские войска начали операцию по зачистке района Зангура от боевиков ИГ.
Согласно заявлению армии, опубликованному в Twitter, в ходе операции были уничтожены порядка 70 боевиков ИГ.
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