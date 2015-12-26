​Иракская армия ликвидировала более 50 боевиков в результате операций

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Иракские военные ликвидировали 54 боевика в ходе операций к югу от города Эль-Фаллуджа в провинции Анбар, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Части, подчиняющиеся командованию Багдада, ликвидировали 33 террориста, уничтожили восемь укрытий, обезвредили 45 взрывных устройств…, чтобы оперативно войти в район Эн-Нуаймия", - цитирует канал Alsumaria заявление представителя командования Саада Муэна.

По его словам, в районе Эль-Маамир и Эль-Ирваия за прошедшие сутки были уничтожены 14 боевиков. В других южных предместьях Эль-Фаллуджи, контролируемой группировкой "Исламское государство", иракские ВС уничтожили еще семь террористов.

Военные обезвредили в районах порядка 85 взрывных устройств, в том числе разминировали здания. Уничтожена военная техника террористов.