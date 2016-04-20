Ирак сообщил о возможной встрече нефтепроизводителей в мае в РФ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Страны-производители нефти, включая входящих в ОПЕК, могут встретиться в России в мае для обсуждения заморозки уровня добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель министра нефти Ирака.

Согласно сообщению, Ирак ожидает медленный рост цен на нефть, несмотря на итоги встречи в Дохе.

Нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе 17 апреля не пришли к соглашению по заморозке уровня добычи нефти. Ряд стран ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, неожиданно стали настаивать на участии в соглашении более широкого круга участников, в том числе всех членов ОПЕК. Среди последних - Иран, который заявил о готовности замораживать добычу только после ее вывода на досанкционный объем в 4 миллиона баррелей в сутки и счел нецелесообразным участвовать во встрече в Дохе.