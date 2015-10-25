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    Ирак разрешил российским войскам действовать на своей территории

    Данное разрешение было вынесено в ходе координации безопасности между Ираком, Россией, Ираном и Сирией

    Баку. 25 октйабря. REPORT.AZ/ Правительство Ирака уполномочило Воздушно-комические силы России наносить удары по конвоям террористов “Исламского государства Ирака и Леванта” (ИГИЛ), следующим из Сирии на иракскую территорию.

    Как передает Report, об этом сообщает в пятницу турецкое информационное агентство Anadolu.

    Данное разрешение было вынесено в ходе координации безопасности между Ираком, Россией, Ираном и Сирией. По словам начальника иракского парламентского комитета по обороне и безопасности Хакема аль-Замли, данная мера способствовала ослаблению позиций террористов ИГИЛ, поскольку отрезала маршруты поставок из соседней страны.

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