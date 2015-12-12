Ирак просит СБ ООН заставить Турцию вывести войска со своей территории

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Ирак передал в Совет безопасности ООН письмо с просьбой добиться немедленного вывода войск Турции со своей территории, которое рассматривает в качестве "грубого нарушения" Устава ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, получение официального обращения подтвердила в пятницу журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Саманта Пауэр, исполняющая обязанности председателя СБ в декабре.

В документе иракский дипломат сообщил, что Багдад пытался урегулировать ситуацию "через дипломатические каналы и двусторонние механизмы с Турцией", но не смог "убедить Турцию вывести войска с оккупированных иракских территорий".

"Ирак хотел бы уведомить страны-члены (Совбеза - Report), что оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону в соответствии с положениями Устава ООН и нормами международного права, а также на то, чтобы принять все необходимые меры, дабы прекратить этот враждебный акт и положить конец сомнительным турецким амбициям на суверенной иракской территории", - говорится в письме.

Аль-Хаким просит СБ ООН "заставить, чтобы Турция немедленно вывела свои войска и военную технику", а также "всеми возможными средствами" обеспечить, чтобы подобные нарушения иракского суверенитета впредь не повторялись. Дипломат подчеркивает, что турецкие войска проникли на иракскую территорию "без ведома и одобрения иракского федерального правительства" и тем самым грубо нарушили Устав ООН.